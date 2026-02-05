Beklentileri aşan enflasyon sonrası ekonomistlerin TCMB’den faiz beklentileri şekilleniyor

Ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verisinin yüzde 4,84 artış yönünde açıklanması ile yıllık TÜFE yüzde 30,65 oldu. Matriks Haber anketinde aylık beklenti yüzde 4,20, yıllık tahminler ise yüzde 29,90 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bazı banka ve aracı kurumlar enflasyona ilişkin değerlendirmeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı toplantısında alacağı kararı ile yıl sonu faiz ve enflasyon beklentilerini Matriks Haber ile paylaştı.

Mart ayı için 100 baz puan indirim ile faizin yüzde 36,00 seviyesine çekileceği görüşü ağırlık kazanırken, yıl sonunda ise yüzde 28,00 seviyesine kadar düşürüleceği tahmin ediliyor.

“Dezenflasyon devam ediyor ancak hız kaybetti”

Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından banka ve aracı kurumların değerlendirmeleri, dezenflasyon sürecinin devam ettiği ancak hız kaybettiği yönünde ortak bir tabloya işaret etti.

Matriks Haber tarafından banka ve aracı kurumların enflasyon datasına ilişkin analizlerinden derlediği habere göre, aylık enflasyondaki yükselişte özellikle gıda fiyatları, sağlık kalemleri, yıl başı ücret ayarlamaları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatların etkili oldu. Yıllık enflasyondaki gerilemenin ise büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Analizlerde, çekirdek göstergelerdeki yavaşlamaya rağmen hizmet enflasyonundaki katılık ve fiyatlama davranışlarındaki ataletin sürdüğü görüşü öne çıktı.





Para politikası beklentileri ayrıştı

Kurumların büyük bölümü TCMB’nin temkinli duruşunu koruyacağı görüşünde birleşirken, faiz patikasına dair beklentilerde ton farkları oluştu. Bazı kurumlar, ocak verisinin büyük ölçüde dönemsel unsurlardan kaynaklandığını ve şubat enflasyonunun daha ılımlı gelebileceğini belirterek mart toplantısında 100 baz puanlık faiz indiriminin mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Diğer bir grup ise enflasyon eğiliminde bozulma riskine dikkat çekerek, şubat verisinin de yüksek gelmesi halinde faiz indirimlerinin yavaşlayabileceğini veya pas geçilebileceğini ifade ediyor. Özellikle hizmet enflasyonu ve beklenti kanalı bu görüşte belirleyici.

Yabancılar, sürecin kolay olmayacağına dikkat çekiyor

Banka ve aracı kurumların 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri genel olarak yüzde 22-25 bandında yoğunlaşıyor. En yüksek tahmin yüzde 31,00 en düşük tahmin yüzde 22,30 oldu. Bu aralık, bankanın orta vadeli hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ederken, dezenflasyon sürecinin beklenenden daha zorlu geçebileceği uyarısında da bulunuldu.

Yabancı kurumlar da benzer şekilde sürecin “kolay olmayacağı” ve para politikasında ihtiyatlı adımların süreceği görüşünü paylaştı.

Öne çıkan ortak noktalar

-Aylık enflasyon sürprizi yukarı yönlü

-Yıllık düşüş baz etkisi kaynaklı

-Gıda ve hizmetler ana baskı unsuru

-Çekirdek göstergelerde iyileşme sınırlı

-Para politikasında temkinli gevşeme ana senaryo

Şubat enflasyonu ve Enflasyon Raporu kritik olacak

Özetle, kurumlar enflasyonda düşüş trendinin bozulmadığı ancak sürecin yavaş ve kırılgan ilerlediği görüşünde birleşirken, para politikasında hızlı bir gevşeme yerine veriye bağlı, kademeli ve ihtiyatlı adımların öne çıkacağı mesajını veriyor.