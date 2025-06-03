Beklentilerin altında kalan enflasyonu ekonomistler yorumladı

Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı aylık yüzde 1,53 oranındaki TÜFE, piyasa beklentisi olan yüzde 2,10’nun altında gerçekleşti. Yıllık TÜFE yüzde 35,41 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, beklentilerinin altında gelen veriye ne yorum yaptı?

"Büyük ölçüde uyumlu"

Prof. Dr. Hakan Kara, “TÜİK Mayıs aylık enflasyonunu %1,53 olarak açıkladı. Merkez Bankası son raporunda %1,6 olarak tahmin etmişti. İki rakam büyük ölçüde uyumlu” yorumunu yaptı.

TÜİK Mayıs aylık enflasyonunu %1,53 olarak açıkladı. Merkez Bankası son raporunda %1,6 olarak tahmin etmişti. İki rakam büyük ölçüde uyumlu. pic.twitter.com/mWtSZIGqTk — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 3, 2025

"Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz"

Prof. Dr. Fatih Özatay, enflasyon değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Mayıs enflasyonu % 1,53, yıllık %35,4 oldu (TÜİK). TÜİK yeni bir kurumsal kimliğe kavuşturularak bağımsız yapılsaydı kimse "ama İTO Mayıs enflasyonu %2,8" demeyecekti. Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz. Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla %1,65 artmalı ki 2025 sonunda enflasyon %29 olsun.”

Mayıs enflasyonu % 1,53, yıllık %35,4 oldu (TÜİK).



TÜİK yeni bir kurumsal kimliğe kavuşturularak bağımsız yapılsaydı kimse "ama İTO Mayıs enflasyonu %2,8" demeyecekti.



Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz.

Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla %1,65… — Fatih Özatay (@OzatayFatih) June 3, 2025

TÜİK ayrıştı

Dr. Burcu Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK tüketici enflasyonun azalmasında gıda fiyatlarında düşüş etkili oldu.

TÜİK gıda enflasyonu mayıs ayında diğer kuruluşlardan büyük ölçüde ayrıştı.

Gıda enflasyonu

TÜRK-İŞ %4,4

İTO %3,2

TEPAV %1,2

TÜİK -%0,7”

TÜİK tüketici enflasyonun azalmasında gıda fiyatlarında düşüş etkili oldu.



TÜİK gıda enflasyonu mayıs ayında diğer kuruluşlardan büyük ölçüde ayrıştı.



Gıda enflasyonu

👉TÜRK-İŞ %4,4

👉İTO %3,2

👉TEPAV %1,2

👉TÜİK -%0,7 — Burcu Aydın (@aydin_brcu) June 3, 2025

"Ekonomik Programın en büyük destekçisi TÜİK enflasyonu"

Prof. Dr. Burak Arzova, “Resmi mayıs ayı Enflasyonu (TÜİK) aylık bazda % 1,53 arttı. Beklenti % 2 idi. Hemen hemen aynı metedoloji ve madde sepetini kullanan İTO enflasyonu mayıs ayında % 2,83 gelmişti. Hep söylediğim gibi Ekonomik Programın en büyük destekçisi TÜİK enflasyonu 'İllüzyon Ekonomisi V2.0'” dedi.

Resmi Mayıs ayı Enflasyonu (TÜİK) aylık bazda % 1,53 arttı. Beklenti % 2 idi.



Hemen hemen aynı metedoloji ve madde sepetini kullanan İTO enflasyonu Mayıs ayında % 2,83 gelmişti.



Hep söylediğim gibi Ekonomik Programın en büyük destekçisi TÜİK enflasyonu



'İllüzyon Ekonomisi… — S. Burak ARZOVA (@arzovaone) June 3, 2025

"TCMB'nin faiz indirim alanını genişletti"

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Sayın Erdoğan'ın düşük faiz söylemine eşlik eden beklentilerin altında gelen enflasyon, TCMB'nin faiz indirim alanını genişletti” dedi.

Sayin Erdoğan'ın düşük faiz söylemine eşlik eden beklentilerin altinda gelen enflasyon, TCMB'nin faiz indirim alanını genişletti. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) June 3, 2025

"İstanbul dışında fiyatlar gerilemiş demek ki"

Serdar Pazı, enflasyon verisine, “İstanbul %3 ve Türkiye %1.5 ise İstanbul dışında fiyatlar gerilemiş demek ki izahı olmayanın mizahı olur ne diyelim” yorumunu yaptı.

İstanbul %3 ve Türkiye %1.5 ise



İstanbul dışında fiyatlar gerilemiş demek ki



izahı olmayanın mizahı olur ne diyelim — Serdar Pazı (@SerdarPazi) June 3, 2025

"Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturur"

Prof. Dr. Hakkı Öztürk, mayıs ayı TÜFE verisini şu şekilde yorumladı:

“İTO mayıs ayı 2,83%, yıllık 46,57% TÜİK mayıs ayı 1,53%, yıllık 35,41% Böyle giderse, TÜİK yıl sonu %24 olan Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturur.”

İTO Mayıs ayı 2,83%, yıllık 46,57%

TÜİK Mayıs ayı 1,53%, yıllık 35,41%



Böyle giderse, TÜİK yıl sonu %24 olan Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturur. — Prof. Dr. Hakkı Öztürk (@hakkiozt6) June 3, 2025

"TÜİK Mayıs enflasyonunda bir mucize gerçekleşmiş"

Prof. Dr. Öner Günçavdı, “FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ TÜİK Mayıs enflasyonunda bir mucize gerçekleşmiş. Mayıs ayında TÜFE %1,53 artmış. Program son derecede başarılı bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen TÜİK çalışanlarına şükranlarımla...” dedi.

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ



TÜİK Mayıs enflasyonunda bir mucize gerçekleşmiş.



Mayıs ayında TÜFE %1,53 artmış.



Program son derecede başarılı bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen TÜİK çalışanlarına şükranlarımla... — Õner Günçavdı (@onerguncavdi) June 3, 2025

"Haziranda bir faiz indirimi artık sürpriz olmayacaktır"

Murat Sağman, enflasyonu “Ortalama beklenti yüzde 2 iken, TÜİK Mayıs 2025 enflasyonunu sürpriz yaparak yüzde 1,53 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 35,41’e geriledi. (Yüzde 37,86 idi bir önceki ay). Bu açıklanan verilerle 19 Haziran’da Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi artık sürpriz olmayacaktır. ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranı ise, TÜFE aylık yüzde 3,66 yıllık ise yüzde 71,23 oranında gerçekleşti. İTO aylık enflasyonu yüzde 2,83 yıllık enflasyon yüzde 46,57 olarak gerçekleşti” şeklinde yorumladı.