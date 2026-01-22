  1. Ekonomim
TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı. Piyasalarda 150 baz puan olan beklentiye karşın temkinli bir yaklaşımla 100 baz puanlık bir indirim açıklayan TCMB kararını ekonomistler nasıl yorumladı?

Beklentilerin altındaki faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Enflasyon ağır bastı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararında piyasaları şaşırttı. Beklentiler 150 baz puan indirim olurken, PPK’dan 100 baz puanlık bir indirim kararı çıktı. Kara ve metni uzmanlar nasıl yorumladı?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kararı yorumsuz paylaştı:

TCMB, politika faizini % 38'den 37'ye indirdi.

“Tebrik ediyorum”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, faiz kararı öncesinde yıl sonu enflasyon hedefine yönelik 150 baz puanlık indirimin ciddi olmayacağı yorumunu yaparken, faiz kararının ardından şu yorumu yaptı:

“Merkez Bankası düşük faiz lobisinin gazına gelmedi; makul ve ölçülü bir karar aldı. Tebrik ediyorum.”

“Enflasyondaki dalgalanma etkiledi”

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcılarından Prof. Dr. İbrahim Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek dalgalanma Merkez Bankası faiz kararını etkiledi. 50 baz puanın hele faizlerin mevcut düzeyinde gerçek bir etkisi yok aslında.

PPK kararında konunun para politikasının iletişimi yönünü gözettiği anlaşılıyor. Bununla birlikte kısa vadeli gelişmeleri bu kadar dikkate almak gerekli değil. Piyasada ilk tepki bankacılık sektörü paylarında oluştu. Bunun dışında somut bir etkisi olmayacaktır. Faiz düşmeye devam edecek.”

“Faiz indirim kararına rağmen, yine şahin bir duruş sergiledi”

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası faiz indirimleri, gerçekleşen enflasyon, beklentiler, fiyatlama davranışlarındaki atalet ile iç talep dinamikler bir arada düşünüldüğünde, %16'ya götüren patikadan daha gevşek bir duruşu ima ediyor” derken yorumuna şu şekilde devam etti:

“Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin basın duyurusu, faiz indirim kararına rağmen, yine şahin bir duruş sergiledi:

-Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir.

-Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir.

-Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.”

Beklenti altı faiz indiriminde neler etkili?

Prof. Dr. Serap Durusoy, karara yönelik yorumunu şu maddelerle özetledi:

“Toparlayacak olursak TCMB'nin beklenti altı faiz indiriminde

1-Tüketici kredilerindeki artış

2-% 20 altı enflasyon için daha sıkı adım atılmak istenmesi

3-Son donemdeki jeopolitik gelişmeler, emtia fiyatlarındaki artış ve volatilite

4-Küresel tarafta yaşanan gelişmeler etkili”

“Hem çok yüksek faiz hem rezerv alımı çelişki değil mi?”

Dr. Ali Çufadar, “Politika faizinin 100 baz puan indirimi? Bence az; %20 altı enflasyon için kararlılık gösterimi. Ama: Hem çok yüksek faiz hem rezerv alımı çelişki değil mi? Hayırlısı olsun...” yorumunu yaptı.

"TCMB 'dövize yönelimden' çekiniyor"

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya’nın 100 baz puanlık faiz indirimine yorumu şu şekilde oldu:

 “TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 38’den % 37’ye indirilmesine karar vermiştir. Beklentinin -150 baz puan- altında kaldı. Merkez Bankası argümanı ocak ayı enflasyonun yüksek gelecek olması. Öyle olsa bile Kasım ve Aralık TÜFE artışının 3-4 katı bir artışın Ocak’ta gelmesinin açıklaması çok zordur? TÜFE ölçümü sorunlu olmaya devam etmektedir ve bu karar aslında TCMB’nin, yurtiçi yerleşiklerin “dövize yöneliminden” çekinmekte olduğunu göstermektedir.”

“Ocak ve şubat ayları için enflasyondan endişeli”

Murat Sağman, değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti. Genel beklenti 150 baz puan indirim ve faizin 36,5'e çekilmesi yönündeydi. Demek ki TCMB, Londra ve New York’da yurtdışı yatırımcılarla yaptığı toplantılarında belirttiği gibi ocak ve şubat ayları için enflasyondan endişeli. Onun için daha temkinli davranarak 100 baz puan indirdi. Bir sonraki önemli tarih 12 Şubat 2026 enflasyon raporu toplantısı.”

Metindeki değişiklikler neler?

Baki Atılal, TCMB'nin 100 baz puan indirim nedenini şu şekilde gördü:

“‘Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına’ ifadesi.”

E507 de metindeki değişiklikleri paylaştığı gönderisinde, “TCMB politika faizini 1 puan indirdi: %38 → %37 Enflasyondaki düşüşün yavaşlama işaretleri taşıması ve Ocak-Şubat aylarında "dalgalanma" (yüksek aylık artış) beklendiği için indirim adımı küçültüldü. Sonraki toplantıya (12 Mart) kadar veriler izlenecek” dedi. İşte, metindeki değişiklikler:

