Bekleyiş bitti, dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı

Türkiye’de fast food pazarının önemli isimlerinden Kentucky Fried Chicken (KFC), aylar sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Amerikan kızarmış tavuk zinciri, HD İskender, Pidem ve Makarnam markalarının sahibi HD Holding ile franchise anlaşması imzalayarak Türkiye operasyonlarına yeniden giriş yaptı.

İlk şube açıldı: Sırada Mall of İstanbul var

2025 yılının başında tüm restoranlarını kapatarak Türkiye’den geçici olarak çekilen KFC, geri döndü. KFC'nin Türkiye’deki yeni döneminin ilk restoranı Historia AVM’de açıldı. Şirket, yakında Mall of İstanbul’daki şubesini de açmaya hazırlanıyor.

Yum! Brands ve HD Holding el sıkıştı

KFC’nin operasyonel kalitesini yeniden yapılandırmayı hedefleyen Yum! Brands, Türkiye pazarını yakından tanıyan HD Holding ile iş birliğine giderek süreçte önemli bir adım attı. Bu anlaşma, markanın Türkiye’deki güvenini yeniden tesis etme stratejisinin merkezinde yer alıyor.