Belçika ile ortak yatırımlar için sonbahar randevusu

İMAM GÜNEŞ

Belçika Kraliçesi Mathilde’in geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği geniş katılımlı ekonomik misyon ziyaretinin ardından gözler bu kez Türkiye’den Belçika’ya yapılacak ekonomi ve yatırım ziyaretine çevrildi. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Kraliçe’nin ziyaretiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, sonbaharda gerçekleştirilecek temaslarla iş birliklerinin daha da güçleneceğini söyledi. Belçika Büyükelçisi’nin de açıkladığı üzere ziyaret kapsamında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın gündeme geldiğini belirten Akıncılar, savunma sanayii, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, energy, lojistik, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında önemli temaslar kurulduğunu ifade etti. 21 Temmuz’da Belçika Milli Günü kapsamında önemli bir etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Akıncılar, “Etkinliklerde Türkiye’yi etkin bir şekilde temsil edeceğiz” dedi.

DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi, 13 Ekim’de de Brüksel’deki tarihi Egmont Sarayı’nda dikkat çekici bir organizasyona hazırlanıyor. Belçika Başbakanı ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikte Türkiye’nin tanıtımına yönelik özel programlar gerçekleştirilecek.

Ticaret hacminde 15 milyar Euro hedefi

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar Euro seviyesinde bulunduğunu ifade eden DEİK Türkiye- Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, iki ülkenin ortak hedefinin bu rakamı kısa vadede 15 milyar Euro’ya yükseltmek olduğunu dile getirdi. Savunma sanayiinin Türkiye’nin amiral sektörlerinden biri hâline geldiğini belirten Akıncılar, Belçikalı kurum ve şirketlerin Türk savunma sanayii firmalarına ciddi ilgi gösterdiğini söyledi. Belçika’nın teknoloji ve inovasyon alanındaki gücüne dikkat çeken Akıncılar, yapay zekâ, veri merkezleri ve yarı iletken teknolojileri konusunda yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu ifade etti.