  3. Belediye çalışanlarına 90 bin TL'lik promosyon! Çorum'da imzalar atıldı
Belediye çalışanlarına 90 bin TL'lik promosyon! Çorum'da imzalar atıldı

Çorum Belediyesi'nde görev yapan tüm personeli kapsayan banka promosyonları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın devreye girmesiyle tutarı 90 bin TL'ye çıkartıldı.

Çorum Belediyesi'nde yapılan promosyon ihalesine 7 banka katıldı. 42 ay üzerinden yapılan ihalede en yüksek teklif 80 bin 850 TL olarak verildi.

Belediye çalışanlarına 90 bin TL'lik promosyon! Çorum'da imzalar atıldı - Resim : 1 Başkan Aşgın, çalışanların daha yüksek bir promosyon alabilmesi için ilgili bankanın genel müdürüyle görüşme gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'nün de hazır olduğu ziyarette, promosyon rakamın 83 bin TL nakit ve 7 bin TL alışveriş puanı olmak üzere 90 bin TL'ye yükseltilmesi kararı alındı. Başkan Aşgın, promosyonların Eylül maaşının ardından hesaplara yatırılacağını açıkladı. Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele toplamda 215 milyon 370 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 TL olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin TL'ye (83 bin TL nakit + 7 bin TL alışveriş puanı) çıkarttık. Hemşehrimiz olan Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 bin 393 çalışanımıza hayırlı olsun" dedi.

