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Belediye personelinin zammı belli oldu! Mansur Yavaş maaş ve ikramiye tutarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında personel için uygulacak maaş zammını açıkladı. Yavaş, belediyede geçerli olacak en düşük işçi maaşının 44 bin 199 TL'ye yükseltildiğini, yemek ücretinin de günlük 240 lira uygulanacağını duyurdu. Yavaş, belediye personelinin sosyal yan haklarında da yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Belediye personelinin zammı belli oldu! Mansur Yavaş maaş ve ikramiye tutarını açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranını açıkladı.

En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu

Alınan karar sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL'ye yükseltildi. 

Bayram ikramiyesi ve sosyal haklarda yüzde 45 zam 

Yavaş, değişikliklerle birlikte çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildiğini belirterek "Bayram İkramiyesi 48 Bin TL'den 56 Bin TL'ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde Kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL'den 4 Bin TL'ye çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

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