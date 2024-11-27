Belediye şirketleri de kamu kuruluşları borçları kesinti uygulamasına dahil edildi

ANKARA (EKONOMİ)

Yapılan bir başka değişiklikle, "il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişiler" ibaresi eklendi. Bu belediyeler yanında, belediye kuruluşlarının kurduğu özel şirketlerin borçlarının da belediyelere ve il özel idarelerine aktarılacak vergi paylarından yapılacak kesintilere dahil edilmesini sağlayacak.

Belediyelerin ve il özel idarelerinin kendileri ve kanunla kurulmuş iktisadi teşekkülleri vb. yapılarının genel bütçe gelirlerinden payları, iller bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarından belirli oranlarda kesinti yapılarak ödenebiliyordu. Düzenleme ile belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin iktisadi teşekkülleri tarafından kurulan özel şirketler de kapsama alınmış oldu. Belediyeler, çok sayıda şirket kurarak özel hukuk hükümlerine tabi faaliyet gösteriyordu. Çok çeşitli alanlarda kurulan bu şirketler hizmet sunumu ve üretim yapıyor. Düzenleme ile bu şirketlerin kapsama giren kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları ve yükümlülükleri de genel bütçeden belediyeye pay verilirken kesintiye dahil edilebilecek.

Son dönemde belediyelerin SGK’ya olan borçları nedeniyle çeşitli siyasi tartışmalar çıkmıştı. SGK ve Çalışma Bakanlığı borçların ödenmesine yönelik baskı yaparken, muhalefet partilerinin belediyeleri de geçmişte de benzer borçların olduğu, siyasi bir müdahale yapılmak istendiği eleştirisinde bulunuyordu.