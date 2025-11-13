Belediyeler SGK’ya 234.2 milyar lira borçlu

CANAN SAKARYA/ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ye borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmadığını, borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylığın gösterildiğini söyledi. Bakan Işıkhan, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Belediyelerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin soru üzerine Bakan Işıkhan, siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu kaydetti.

SGK borçlarında belediye şirketlerinin öne çıktığına dikkat çeken Işıkhan, SGK’ye en çok borcu olan ilk 10 belediyenin 8’inin CHP’li, birinin AK Partili, diğerin ise kayyum atanan Şişli Belediyesi olduğunu belirtti. Işıkhan, borçlu ilk 50 belediyeden 35’inin CHP’li, 12’sinin AK Partili, 2’sinin CHP ve birinin de DEM Parti’deyken kayyum atanan belediyeler olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, SGK’ye prim borcu olan belediyelerden İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16 milyar lira, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 8 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesinin 7 milyar lira, Şişli Belediyesinin 5.5 milyar lira, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 4.7 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4.5 milyar lira, AK Parti’den Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 3.5 milyar lira borcu bulunuyor. Beşiktaş Belediyesinin 3.2 milyar lira, Ataşehir Belediyesinin 3.2 milyar lira, Sarıyer Belediyesinin de 2.9 milyar lira borcu var. Bakan Işıkhan, bu belediyelerin toplam prim borcunun 59 milyar lira olduğunu söyledi.

Özel hastanelere yapılan ödememelerin tedavi harcamaları içindeki payına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Işıkhan, özel hastanelere yapılan ödemelerin sağlık harcamaları içindeki payının 2013’te yüzde 15.70 iken 2024 yılı sonunda yüzde 7.07’ye, bu yılın ilk 7 ayında ise yüzde 6.78’e gerilediğini belirtti.

Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Işıkhan, “2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Daha zamanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getirilecektir. Biz bu sözü yerine getireceğiz” yanıtını verdi.