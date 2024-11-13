Belediyelerde en düşük maaş 40 bin TL olacak iddiası

CHP'li kaynaklar, Sosyal Demokrat Belediyeler Sendikası aracılığıyla yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde masaya getirilmesi planlanan en düşük ücretin 40 bin lira olduğunu belirtti.

"Sokağın gündemi siyasetin sahnesine taşınacak"

'CHP’de kutuplaşma' tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını belirten CHP kaynakları, "Tartışmalardan azade duracak, sokağın gündemini siyasetin sahnesine taşıyacağız" yorumunu yaptı.

Bu kapsamda, milletvekilleri ve partinin üst organlarında görevli kurmayların kent ziyaretlerinde bulunacağı ifade edildi.

Anketlerle ilgili bilgi veren CHP'li kaynaklar, "Bugün seçim olsa, 14 değil 17 büyükşehir CHP'nin olacak. Hatay da bunlardan biri olacak" dedi.

En düşük maaş 40 bin lira olacak iddiası

Birgün'ün aktardığına göre, CHP idaresindeki belediyelerin işçilerine verilecek en düşük ücrete yönelik çalışmalar da devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen CHP kaynakları, "2025 Ocak ayında, CHP’li büyükşehirlerde en düşük ücret 40 bin TL olacak" görüşünü savunuyor.