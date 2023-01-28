Belediyelerin vergi gelirlerinden 4 ay kesinti yapılmayacak

ANKARA (EKONOMİ) - Belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylarda yapılan kesinti, şubat ayından başlamak üzere 4 ay boyunca yüzde 0 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2023 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bütçe geliri paylarından kesinti yüzde 0 olacak. Bu kapsama, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları giriyor.