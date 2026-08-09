Belediyelerin vergi gelirlerinden yapılan kesinti yükseltildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde 60'ı, diğer belediyelerde ise yüzde 30'u genel bütçe vergi gelirleri payından kesilecek.

Bu sınırların dışında kalan aydınlatma giderlerinin yüzde 60'ı da ilgili il özel idaresi payından karşılanacak.

Daha önce büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinde yüzde 20, diğer belediyelerde yüzde 10 oranında kesinti yapılıyordu. Yeni kararla kesinti oranları üç katına çıkarılmış oldu.

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.