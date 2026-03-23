Belgesi olmayan çalışamayacak: 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen bir tebliği yürürlüğe koydu.

Yayımlanan tebliğe göre, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı belirlenmiş ve ekli listede yer alan mesleklerde çalışanların, MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları zorunlu olacak.

Belgesi bulunmayan ve muafiyet kapsamında yer almayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak.

Bazı çalışanlar muaf tutuldu

Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik okullardan ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirli tarihten önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayanlar, belgelerinde yer alan alanlarda çalışmaları şartıyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Kurallara uymayan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanun kapsamında yaptırım uygulanacak.

Tebliğ, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler ise şunlar olacak: