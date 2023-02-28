Belgesiz ihracat kredilerine ek süre

Deprem Bölgesi ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde üretim tesisi olan firmalara vergi, resim, harç istisna belgeleri ve belgesiz ihracat kredilerinde yıl sonuna kadar ek süre uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesi ve belgesiz ihracat kredisinde istisnadan yararlanma süreleri 31 Aralık'tan önce sona eren firmaların düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve daha önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen, fiziksel ortamda ve elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Ticaret Bakanlığı'na başvuruları üzerine 31 Aralık'a kadar uzatılacak.

Bu kapsamda, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini belgeleyen vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları ve sayılan diğer koşulları karşılamaları kaydıyla ek süre imkânından yararlanabilecek.