Bellek fiyatları yüzde 30 arttı: Cep telefonu ve bilgisayara zam kapıda

Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş bilgisayar, telefon, tablet ve oyun konsolları başta olmak üzere tüketici elektroniği ürünlerine zam olarak yansımaya başladı.

Nvidia’nın Türkiye distribütörü TD SYNNEX Türkiye’nin Başkanı Behçet Yumrukçallı, RAM fiyatlarının son bir ayda yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, “Yapay zekâ ile birlikte RAM firmaları üretimlerini kurumsal GPU tarafına kaydırdı. Tedarik süresi 4 haftadan 3 aya kadar çıktı. Bu da özellikle sunucu tarafında maliyetlerin artması anlamına geliyor. Bu devam edecek gibi görünüyor. Daha kötü olur mu zannetmiyorum. Daha iyi olur mu kısa vadede o da mümkün görünmüyor” dedi.

Türkiye'nin haberine göre Yumrukçallı, diğer yandan savunma sanayiinde CPU’lara olan talebin arttığına dikkat çekerek, “Nvidia’ya hedef vermiştik. 2025 yılında hedefimizin tam 16 kat üzerinde büyüdük. Bu büyümenin yarısından fazlası savunma sanayiinden geldi. Ankara’da ciddi savunma sanayii yatırımları var. Bizim beklentilerimizin çok üzerinde talep geldi. 2026 yılında bu büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.