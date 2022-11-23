Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel mazot ve benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ve dövizdeki dalgalanmadan etkileniyor. Vatandaşlar, benzin fiyatları ve mazot fiyatları konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Petrol ürünlerinin fiyatlarında küresel çapta yaşanan düşüş sonrasında benzin fiyatı ve mazot fiyatında düşüş bekleniyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirim haberleri geldi. Geçtiğimiz süreçte üç indirim haberi gelirken, bugün bir kez daha akaryakıt ürünlerine indirim olacağı haberi geldi.

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

Benzine ise en son 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.16 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.

Güncel mazot ve benzin fiyatları

İstanbul

Motorin litresi 24.79

Benzinin litresi 21.19

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 21.37