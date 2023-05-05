Benzin fiyatlarında indirim var mı? Motorin kaç lira oldu?

Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak son iki günde motorine toplamda 1 lira 79 kuruş indirim yapıldı.

Benzine de indirim yapılacak mı? Ne kadar indirim yapılacak?

Sektör kaynakları benzinde de indirime gidileceğinin haberini verdi. Benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim olacak.

Motorinde önceki gece 1 lira 30 kuruş, dün gece de 49 kuruş indirim yapılmıştı. İkinci bir indirim beklenmiyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 18.40 lira, benzin 20.44 liradan satılıyor.