Benzin fiyatlarında indirim var mı? Motorin kaç lira oldu?
Petrol fiyatları düşüyor, benzin fiyatlarına bu gece indirim geliyor. Motorine indirim var mı? İşte fiyatlar...
Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak son iki günde motorine toplamda 1 lira 79 kuruş indirim yapıldı.
Benzine de indirim yapılacak mı? Ne kadar indirim yapılacak?
Sektör kaynakları benzinde de indirime gidileceğinin haberini verdi. Benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim olacak.
Motorinde önceki gece 1 lira 30 kuruş, dün gece de 49 kuruş indirim yapılmıştı. İkinci bir indirim beklenmiyor.
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 18.40 lira, benzin 20.44 liradan satılıyor.