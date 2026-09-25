Benzine tarihin en büyük zammı geliyor!

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Benzinde eşelmobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ermesiyle birlikte ÖTV tutarının 4,43 TL’den 14,83 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre ÖTV ve KDV artışlarıyla toplam zam 12,48 TL’ye ulaşabilir. Bu durumda benzinin litre fiyatı 90 TL’nin üzerine çıkacak.

Eşelmobil uygulaması sona eriyor

ABD-İran savaşı sonrasında Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Zamların pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla yıl içerisinde farklı tarihlerde eşelmobil uygulaması devreye alındı. Mart ayında başlayan uygulamanın ardından temmuz ve ağustos aylarında da yeni düzenlemeler yapıldı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre eşelmobil sistemi, benzin açısından 1 Ekim itibarıyla sona erecek.

ÖTV 4,43 liradan 14,83 liraya çıkacak

Mevcut durumda benzinin litresinde 4,43 TL olarak uygulanan ÖTV tutarının 1 Ekim’de 14,83 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu değişiklik, litre başına 10,40 TL'lik ÖTV artışı anlamına geliyor. ÖTV’deki yükselişin KDV'ye etkisiyle birlikte toplam fiyat artışının 12,48 TL olması gündemde.

Benzin 90 TL sınırını aşacak

Sektör kaynaklarına göre yeni bir düzenleme yapılmaması halinde söz konusu artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bu durumda benzinin litre fiyatı bir anda 90 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Kaynaklar, benzinde bugüne kadar tek seferde uygulanabilecek en yüksek zamla karşı karşıya kalınabileceğini belirtiyor.

Yeni bir ÖTV düzenlemesi yapılabilir

Benzindeki artışın aşamalı olarak uygulanıp uygulanmayacağı ise yeni bir düzenleme yapılıp yapılmamasına bağlı olacak. Sektör kaynakları, motorinde uygulanan yönteme benzer şekilde benzinde de yeni bir eşelmobil kararı alınması halinde ÖTV artışının kademeli gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ancak yeni bir karar alınmaması halinde 1 Ekim’de yüksek tutarlı artışın pompaya yansıması bekleniyor.