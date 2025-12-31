Benzin, motorin, sigara alkole ÖTV zammı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.

Böylece, kararla maliye politikası ile para politikasına güçlü bir destek verilerek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunuldu, Orta Vadeli Programda öngörülen enflasyonun altında artış gerçekleştirilmesi için adım atıldı.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Yayımlanan karara göre, litre başına uygulanan ÖTV artışı netleşti.

Pompa fiyatlarına yansıyan artış miktarları şu şekilde gerçekleşti:

Benzin: Litre fiyatına 1.32 TL artış eklendi.

Motorin (Dizel): Litre fiyatına 1.41 TL artış eklendi.

Üç büyükşehirde yeni fiyatlar

Yapılan ÖTV zammının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de oluşan tahmini güncel fiyatlar şöyle şekillendi:

İstanbul'da 53 ve 54 lira sınırı aşıldı. Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 51.87 TL'den 53.19 TL seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 53.27 TL'den 54.68 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 51.70 TL'den 53.02 TL'ye, motorin ise 53.10 TL'den 54.51 TL'ye yükseldi.

Ankara'da yapılan artışla birlikte benzinin litresi 52.73 TL seviyesinden 54.05 TL'ye ulaştı. Motorin fiyatları ise 54.28 TL'den 55.69 TL'ye yükselerek 55 lira bandını aştı.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 53.06 TL'den 54.38 TL'ye çıkarken, motorinin litresi 54.62 TL'den 56.03 TL seviyesine yükseldi.

Sigara ve alkole zam

Karara göre sigaradaki ÖTV tutarı 17,2 liraya yükseldi.

Rakıda 1705 TL, Cin ve Votka 1919 TL ÖTV uygulanacak.

Kolalı gazozlar yüzde 35, meyvalı ve sade gazozlarda ise yüzde 35 oranında uygulanacak.