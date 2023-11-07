Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (7 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor.