Benzin ve motorin zammı iptal edildi

Benzin ve motorin fiyatlarına yapılması planlanan zam son anda iptal edildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen artışların yürürlüğe alınmayacağı bildirildi.

NTV'nin haberine göre İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.