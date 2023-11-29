Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (29 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Brent petrol 29 Kasım 2023 sabahında 81,5 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara 29 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin fiyatı: 37,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 37,60 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,20 TL

Motorin fiyatı: 38,20 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,30 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL