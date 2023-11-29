Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (29 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikle birlikte benzin ve motorinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Peki bugün akaryakıtta zam ya da indirim var mı? Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Brent petrol 29 Kasım 2023 sabahında 81,5 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara 29 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,50 TL
Motorin fiyatı: 37,54 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,55 TL
Motorin fiyatı: 37,60 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,20 TL
Motorin fiyatı: 38,20 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,30 TL
Motorin fiyatı: 38,36 TL