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Benzin ve motorine dev zam geliyor: Tarih belli oldu!

İsrail-İran arasındaki savaş sürerken, 21 Haziran Cumartesi’den itibaren benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Benzin ve motorine dev zam geliyor: Tarih belli oldu!
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Devam eden İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor. 

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