Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatlarında dün düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda görülen bu gerilemenin benzin ve motorin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Savaş sürecinde akaryakıt fiyatlarına birkaç kez zam yapılmış, ancak Eşel Mobil Sistemi sayesinde artışların önemli bir bölümü sınırlı kalmıştı. Buna rağmen milyonlarca araç sahibi, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıttaki fiyat artışlarından ciddi şekilde etkilenmişti. Benzine en son dün gece yarısı 80 kuruş zam gelmişti. Öncesinde de motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yansımıştı.

Peki tabelaya ne kadar yansıyacak?

Üst üste zamların ardından bu gece yarısı motorine ve benzine indirim bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre motorine 4,58 TL, benzine 3 TL indirim bekleniyor. Bunun yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak alınacak, kalan %25'i pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Buna göre indirim tutarları, motorinde 1,15 TL, benzinde 75 kuruş olacak.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.11 TL

Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.95 TL

Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.07 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.35 TL

Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL