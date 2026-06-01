Benzin ve motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve taraflar arasında anlaşma beklentilerinin güçlenmesi, enerji piyasalarında rahatlama yarattı. İran'dan onay alan tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı'nı kullanmaya başlamasıyla birlikte küresel petrol arzına ilişkin endişeler azalırken, petrol fiyatları da 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Bugün benzinin litre fiyatında 1,38 lira, motorinin litre fiyatında ise 1,81 lira indirim yapılması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ne kadar olacak?

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.05 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.91 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL