Benzin ve motorine peş peşe indirim sonrası akaryakıtta zam tahmini, tarih verildi

Geçtiğimiz hafta brent petrol 2018'den bu yana en uzun haftalık kayıp serisine doğru ilerlerken akaryakıt fiyatları tarafında peş peşe indirimler geldi.

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık'tan itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 65 kuruşluk indirime gidildi.

Akaryakıtta zam tahmini

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu aralar akaryakıtta indirimler konuşuluyor. Fazla değil 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına en iyimser tahmin ile yaklaşık yüzde 25 otomatik zam yapılacaktır."

11 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL