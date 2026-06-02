Benzin ve motorine zam geliyor
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Motorinde 3,93 TL, benzinde ise 1,88 TL civarında bir zam öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompa fiyatlarına daha sınırlı yansıması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelecek.
Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.
Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek.
Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.