Benzin ve motorine dev zam geliyor

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Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olurken, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu.

Brent petrolün varil fiyatı 87-88 dolar seviyesine yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 82 dolar bandına çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Benzine 2 TL, motorine 6,85 TL zam beklentisi

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündemde.

Zam gereksiniminin yaklaşık yüzde 25'inin ÖTV artışıyla karşılanması beklenirken, kalan tutarın pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

Buna göre benzinde yaklaşık 2 TL, motorinde ise 6,85 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların pompaya yansıyacak kısmının benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olması öngörülüyor.

Motorin 90 TL'ye yaklaşacak

Söz konusu zam gerçekleşirse motorin fiyatı litre başına 90 TL seviyesine yaklaşacak. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69.92 TL

Motorin litre fiyatı: 80.07 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69.77 TL

Motorin litre fiyatı: 79.93 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 70.89 TL

Motorin litre fiyatı: 81.19 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71.17 TL

Motorin litre fiyatı: 81.46 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL