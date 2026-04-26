Benzin ve motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Brent petrolde yaşanan keskin hareketler, kurdaki oynaklık ve küresel arz-talep dengesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Bununla beraber petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken hafta başından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.
Zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyesine yükselecek. Yeni zam ile beraber benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL, İzmir’de ise 64,95 TL seviyesinde olacak.
Orta Doğu gerilimi petrolü yükseltti
Orta Doğu’da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL