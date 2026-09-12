Benzinde litre fiyatı 80 TL'yi aştı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları

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Benzine 3,20 TL zam geldi: İstanbul’da litre fiyatı 80 TL’yi aştı

Akaryakıt piyasasında yeni fiyat değişikliği devreye girdi. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapılırken, artış bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Zamla birlikte benzin fiyatı İstanbul’da 80 TL seviyesini aşarken, Ankara ve İzmir’de litre fiyatı 81 TL’nin üzerine çıktı.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de pompa fiyatlarında yeni değişiklikleri beraberinde getiriyor.

ABD İran gerilimi petrol piyasasını sarstı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı misillemelerin yeniden başlaması, küresel petrol piyasalarında hareketliliğin artmasına neden oldu. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarında yaşanan azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol arzına ilişkin gelişmelerin ardından küresel piyasalarda fiyat hareketliliği sürerken, bu tablo yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatında yapılan 3,20 TL’lik artışla birlikte Türkiye genelinde pompa fiyatları yeniden değişti.

Üç büyükşehirde benzin 80 TL sınırını geçti

12 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL’ye yükseldi. Ankara’da litre fiyatı 81,25 TL olurken, İzmir’de 81,52 TL seviyesine çıktı.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 82,88 TL seviyesine kadar yükseldi. Böylece üç büyükşehirde de benzin fiyatları 80 TL seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe ve istasyona göre küçük farklılıklar gösterebilirken, pompa fiyatlarının belirlenmesinde petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri de etkili oluyor.

Bir önceki benzin zammı 4 Eylül’de gelmiş, benzinin litresi 8 liraya dayanmıştı

Benzinde 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 3,20 TL’lik zamdan önceki son yüksek tutarlı artış 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleşti. Bu tarihte benzinin litre fiyatına 2,57 TL, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 7,79 TL zam yapıldı. 4 Eylül’deki artışın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 76,78 TL, Ankara’da 75,33 TL, İzmir’de ise 77 TL seviyesine yükseldi.