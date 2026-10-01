Benzinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi: 4,27 TL zam geldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu ÖTV düzenlemesiyle, benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.

Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi.

Ekim ayında 4,27 TL fiyat artışı olacak

Litrede 4,44 TL olan mevcut ÖTV, Ekim boyunca sabit 7,90'a yükseldi.

Böylece Ekim ayında benzinde pompa fiyatına 4,27 TL fiyat artışı uygulanacak.

Kasım ve aralık'ta da artacak

Kasım ve Aralık'ta da benzinde ÖTV artacak.

Kasım ve Aralık aylarında ÖTV artışları her iki ayda da ayrı ayrı 3,46 TL olarak uygulanacak.

LPG'de eşel mobil öncesi sisteme dönüş yapıldı

LPG türü mallar için ise eşel mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, bu sistem öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış bekleniyor.