Benzinde satışlar yüzde 4,87, motorinde yüzde 5,92 azaldı

Yurt içi piyasalarda 2022 yılı Kasım ayında benzin ve motorin satışları geriledi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,87 düşüşle 344 bin 713 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,92 azalarak 2 milyon 630 bin 396 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 3,08 düşüşle 26 bin 345 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 0,63 artışla 160 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 19,69 artışla 289 bin 521 ton olduğu belirtildi.

İlk 11 ayda satışlar arttı

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 11,56 artışla 3 milyon 909 bin 534 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 0,26 düşüşle 27 milyon 964 bin 634 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 39,9 artışla 217 bin 534 ton, gazyağı satışları yüzde 8,25 düşüşle bin 657 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 5,12 artışla 2 milyon 947 bin 331 ton olarak gerçekleşti.