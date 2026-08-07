Benzinin litre fiyatına zam geliyor
Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren 1,43 TL zam yapılması bekleniyor.
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında son durumu yakından takip ederken, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorularına yanıtını araştırıyor. Bununla beraber benzin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacağı için zammın pompaya yansımasının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.
Benzinde 4,35 TL'lik indirim pompaya yansımadı
Öte yandan, cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik fiyat indirimi ise tüketiciye yansımadı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
7 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 67.24 TL
Motorinin litresi: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzinin litresi: 67.08 TL
Motorinin litresi: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara
Benzinin litresi: 68.20 TL
Motorinin litresi: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir
Benzinin litresi: 68.50 TL
Motorinin litresi: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL