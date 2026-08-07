Benzinin litre fiyatına zam geliyor

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında son durumu yakından takip ederken, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorularına yanıtını araştırıyor. Bununla beraber benzin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacağı için zammın pompaya yansımasının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.

Benzinde 4,35 TL'lik indirim pompaya yansımadı

Öte yandan, cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik fiyat indirimi ise tüketiciye yansımadı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

7 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 67.24 TL

Motorinin litresi: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 67.08 TL

Motorinin litresi: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara

Benzinin litresi: 68.20 TL

Motorinin litresi: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir

Benzinin litresi: 68.50 TL

Motorinin litresi: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL