Benzine büyük indirim geliyor: Tabela değişecek

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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Türkiye'nin de fiyatlamasında esas aldığı Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.

Beklentilere göre, 20 Ekim Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında 4,30 liralık indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının değişmesi bekleniyor.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Benzine beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda üç büyük şehirde ve doğu illerinde litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

- İstanbul: 79,60 TL

- Ankara: 80,60 TL

- İzmir: 80,80 TL

- Doğu illeri: 82,20 TL

Benzin fiyatları, dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında gözler petrol piyasasında

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlere bağlı olarak güncelleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi, benzin ve motorin fiyatlarına yönelik yeni indirim beklentilerini de etkiliyor.