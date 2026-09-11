Benzine büyük zam geliyor: Zammın ardından litresi ne kadar olacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve ABD-İran savaşının 2029 sonrasına kadar sürebileceğine yönelik beklentiler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.
NTV'de yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapılması bekleniyor.
Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Zammın ardından benzin ne kadar olacak?
Zammın ardından benzinin litresinin İstanbul'da 80,21 lira, Ankara'da 81,18 lira, İzmir'de 81,46 lira, doğu illerinde ise 82,81 liradan satılması bekleniyor.