Benzine büyük zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı (24 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları da değişiyor. Motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geldi. Benzine 1 lira 46 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 24 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk gelen zammın ardından benzinde de fiyat artışı gerçekleşti. Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 46 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,19 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,97 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,16 TL