Benzine dev indirim bekleniyor: Tarih belli oldu
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirimin gerçekleşmesi halinde litre fiyatlarının üç büyükşehirde de 80 TL’nin altına gerilemesi öngörülüyor.
Benzin fiyatlarında indirim ihtimali yeniden gündeme geldi. İddiaya göre litre başına 5,65 TL’lik indirim uygulanması durumunda benzin fiyatları 80 TL seviyesinin altına düşebilir.
Benzine 5,65 TL indirim iddiası
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalara yol açıyor. Benzinin litre fiyatına 5,65 TL indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, gazeteci Olcay Aydilek indirimin önümüzdeki hafta başında yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.
Üç büyükşehirde 80 TL’nin altına inecek
Benzine 5,65 TL indirim yapılması durumunda litre fiyatlarının 80 TL’nin altına gerilemesi bekleniyor.
İndirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78,15 TL’ye, Ankara’da 79,15 TL’ye ve İzmir’de 79,45 TL’ye düşeceği öngörülüyor.