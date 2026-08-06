Benzine dev indirim geliyor

Küresel petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve akaryakıta yönelik vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında son durumu yakından takip ederken, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorularına yanıt arıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 TL tutarında fiyat indirimi bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin, motorinde olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Oluşan indirimin tamamının ÖTV'ye aktarılması ve sürücülerin pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik görmeyeceği belirtildi. Böylece benzindeki maliyet düşüşünün pompaya indirim olarak yansımayacağı ifade edildi.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.12 TL

Motorin litre fiyatı: 79.87 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL