Benzine dev zam geldi: İşte güncel fiyatlar!

Yeni yılla birlikte yüzde 6’lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bir zam daha geldi.

Buna göre, benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı. Öte yandan motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Bir yılda yüzde 7.60 arttı

Yeni zamla benzinin litresi İstanbul’da 45.30 TL oldu. Benzin İzmir’de 46.14, Ankara’da ise 45.68 TL’ye çıktı.

Bu zammın ardından benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış oldu.