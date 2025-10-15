  1. Ekonomim
Benzine indirim bekleniyor

Benzin fiyatlarına indirim yapılması gündeme geldi. Akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışlarıyla birleşince akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. Pompa fiyatlarına hem indirim hem de zam olarak yansımalar devam ediyor.

Benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor. NTV'nin haberine göre; İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL

