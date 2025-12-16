Benzine yarından itibaren bir indirim daha geliyor

Benzin fiyatlarındaki düşüş ivmesi sürüyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

83 kuruşluk bir indirim daha uygulanacak

Bugün itibarıyla geçerli olan 2,02 liralık indirimin ardından, alınan yeni kararla benzinin litre fiyatında yarından itibaren 83 kuruşluk bir düşüş daha uygulanacak.

Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek. Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL