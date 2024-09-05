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Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
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Benzine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor. LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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