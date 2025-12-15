Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

  1. Ekonomim
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinin ardından benzin fiyatında da düşüş olacak. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına indirim gelecek.

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.

13 Aralık Cumartesi günü motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ
İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51
İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88
Ankara 55.35 54.13 28.40
İzmir 55.71 54.49 28.33
