Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.

13 Aralık Cumartesi günü motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları