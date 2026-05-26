Benzine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının güçlenmesiyle birlikte, İran’dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlere başlaması petrol piyasalarında rahatlama yarattı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini de gündeme getirdi.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak.

Benzinin 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 64,28 liraya, Ankara'da 65,26 liraya, İzmir'de 65,54 liraya, doğu illerinde ise 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.10 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.97 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.08 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.36 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL