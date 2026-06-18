Benzine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından küresel enerji piyasalarında tansiyon düşerken, petrol fiyatları da gerilemeye başladı. Üç aydan uzun süre devam eden çatışmalar nedeniyle petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapanması, arzda ciddi aksamalara yol açmıştı. Anlaşma sonrasında sevkiyatın yeniden normalleşeceği beklentisiyle petrol fiyatları düşüşe geçerken, akaryakıt fiyatlarında da indirim görülmeye başlandı.

Bununla beraber benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 lira olarak yansıyacak.

Benzin fiyatı ne kadar olacak?

İstanbul'da benzinin litresi 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya, doğu illerinde ise 64,75 liraya gerilemesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

Motorin litre fiyatı: 64.42 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.99 TL

Motorin litre fiyatı: 64.26 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.10 TL

Motorin litre fiyatı: 65.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.38 TL

Motorin litre fiyatı: 65.79 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL