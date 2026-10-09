  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Benzine indirim, motorine zam gelecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Takip Et

Benzine indirim, motorine zam gelecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta zam ve indirim hareketliliği sürüyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Benzine indirim, motorine zam gelecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Takip Et

Ekim ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatları doğrudan etkiliyor.

1 Ekim itibarıyla akaryakıtta eşel mobil sistem sona ermiş, motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV'ye geçilmişti. Böylece benzinde 12,5 TL'lik zam kademeli olarak pompaya yansıtılmıştı.

Bu kez ise akaryakıta bir indirim bir de zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL zam beklenirken, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Emekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEmekli promosyonları Ekim 2026 | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlarEkonomi
21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldi21 ülkeye ihracat yapıyordu: Mutfak eşyası üreticisi iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Coca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyorCoca-Cola, Costa Coffee’yi satmak için yeniden harekete geçiyorŞirket Haberleri
Denizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildiDenizolgun dosyasında çiftlik çalışanı hakkında kırmızı bülten talep edildiGündem