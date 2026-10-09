Benzine indirim, motorine zam gelecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Ekim ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri fiyatları doğrudan etkiliyor.

1 Ekim itibarıyla akaryakıtta eşel mobil sistem sona ermiş, motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV'ye geçilmişti. Böylece benzinde 12,5 TL'lik zam kademeli olarak pompaya yansıtılmıştı.

Bu kez ise akaryakıta bir indirim bir de zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorine 6,40 TL zam beklenirken, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL