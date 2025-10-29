  1. Ekonomim
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. 

Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.

Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı ise yarın belli olacak.

Güncel benzin fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA)
52.34 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)
52.18 TL/LT

ANKARA
53.17 TL/LT

IZMIR
53.52 TL/LT

