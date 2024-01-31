Benzine zam geliyor (31 Ocak akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Motorinin satış fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzin için geldi. Yapılan zamların ardından motorinin litre fiyatı 42 lirayı aştı.

1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,60 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,59 TL