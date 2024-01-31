Benzine zam geliyor (31 Ocak akaryakıt fiyatları)
Motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından benzin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki, 31 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Motorinin satış fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzin için geldi. Yapılan zamların ardından motorinin litre fiyatı 42 lirayı aştı.
1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,60 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,59 TL