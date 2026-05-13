  Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalar benzine de yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatında artış yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki yükseliş, ulaşım maliyetlerini yeniden baskı altına aldı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülürken, istasyon tabelalarının bu gece itibarıyla bir kez daha güncellenmesi bekleniyor.

Benzine 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan mevcut fiyatlar, gelecek zamla birlikte tüketici için daha da ağırlaşacak. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk bir zam yansıması öngörülüyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 67.39 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 67.23 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.83 TL

Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.11 TL

Motorin litre fiyatı: 68.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

