Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni artış kapıda. Geçtiğimiz hafta motorine yapılan zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, benzine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatları yeniden yükselecek.

Motorin sabit kaldı

Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişim beklenmiyor. Motorine son olarak geçtiğimiz hafta 5 liranın üzerinde zam uygulanmıştı. Motorine gelen zamların ardından motorin-benzin makası 7 liraya kadar yükselmişti.

Gerçekleşmesi beklenen zam öncesi İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 69,88 liradan, benzinin litresi ise 62,90 liradan satılıyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.90 TL

Motorin litre fiyatı: 69.88 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.75 TL

Motorin litre fiyatı: 69.73 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.86 TL

Motorin litre fiyatı: 70.99 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.14 TL

Motorin litre fiyatı: 71.26 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL